[특징주] 코오롱인더, 역대급 실적 기대감...52주 신고가

[아시아경제 박지환 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 79,800 전일대비 1,600 등락률 +2.05% 거래량 312,311 전일가 78,200 2021.06.30 11:08 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "코오롱인더, 10년 만에 영업익 1000억 시대로""5G·고가타이어向 수요↑"…코오롱, '마법실' 아라미드 두배 증설코오롱인더, 2369억원 규모 아라미드 생산라인 증설 투자 close 가 4거래일 연속 주가 상승세를 이어가며 52주 신고가를 달성했다.

이날 오전 10시23분 기준 코오롱인더는 전 거래일보다 2.56%(2000원) 오른 8만200원에 거래되고 있다. 이날 장 중 8만400원까지 오르면서 52주 신고가를 경신했다.

전날 신한금융투자는 코오롱인더의 연간 영업이익이 2012년 이후 최대치를 보일 것이라고 내다봤다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr