우리銀, 크리에이터 우대 통장 출시…수수료 면제·환율 우대

1인 미디어 콘텐츠 시대 반영, 국내 유튜브 크리에이터를 위한 맞춤형 신상품 출시

‘해외송금받기’로 수익금 입금 시 타발송금수수료 전액면제, 80% 환율우대 혜택

[아시아경제 김진호 기자]우리은행은 1인 미디어 콘텐츠 시대를 반영한 국내 유튜브 크리에이터 맞춤형 신상품인 ‘우리 크리에이터 우대 통장’을 출시한다고 30일 밝혔다.

유튜브 크리에이터는 본인이 만든 영상 콘텐츠를 유튜브에 올리면, 콘텐츠 조회수와 삽입광고 등을 통해 발생하는 수익금을 구글로부터 해외송금을 통해 지급받는다.

7월1일 출시되는 이 통장은 해외송금으로 받은 수익금을 비대면‘해외송금받기’를 통해 직접 입금하면 ▲타발송금수수료 전액면제 ▲80% 환율우대 혜택을 제공한다. 또한, 상품 최초 가입 시 1년동안 우대혜택을 12회 기본 제공하며 다음 연도부터는 과거 1년간 해당 입금횟수가 9회 이상이면 동일한 혜택을 받을 수 있다.

‘해외송금받기’는 동일자, 동일인 기준 미화 5만달러 상당액 이하 해외송금에 대해 우리은행 인터넷뱅킹과 우리원뱅킹에서 해외송금을 직접 조회해 본인계좌로 바로 입금할 수 있는 서비스다. ‘우리 크리에이터 우대 통장’으로 입금 시 우대혜택이 자동 적용되며, 이용시간은 평일 9시부터 오후 4시까지다.

우리은행 관계자는“1인 미디어 시장의 급속한 성장에 따라 콘텐츠 수익이 발생하는 국내 고객이 증가할 것으로 예상되어, 이번 신상품을 출시했다”며“앞으로도 디지털 트렌드를 반영한 금융상품과 서비스를 지속적으로 출시해 나갈 것”이라고 밝혔다.

