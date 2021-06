하나銀, 신탁 활성화 위한 '셀럽 마케팅' 실시…1호는 국민가수 '김상희'

셀럽 1호 계약은 국민가수 김상희, 하나 리빙트러스트 계약 체결

만일의 상황에 대비한 노후관리 및 배우자를 배려하는 신탁계약

[아시아경제 성기호 기자]하나은행은 저출산, 고령화에 따른 미래 대비 목적 수단으로 신탁의 활성화에 기여하기 위해 셀럽 마케팅을 실시한다고 30일 밝혔다.

셀럽 마케팅의 첫 대상은 올해 데뷔 60주년을 맞은 국민가수 김상희 한국연예인 한마음회 이사장으로, 김 이사장은 하나은행과 리빙트러스트 계약을 전일 체결했다.

하나 리빙트러스트는 금전, 부동산, 유가증권 등 다양한 자산을 안전하게 관리하다 유고 시 자신이 지정한 사람에게 원하는 방식으로 상속할 수 있는 신탁을 말한다.

하나 리빙트러스트는 위탁자가 질병, 사고 등에도 자금이 동결되지 않고 본인을 위해 쓸 수 있도록 노후관리가 가능하며 위탁자 사망 후 홀로 남게 된 배우자를 위한 상속설계 및 자산관리가 가능하다. 또한 1만원 이상 이면 누구나 편하고 부담 없이 신탁을 통해 가족 사랑을 표현할 수 있다.

김상희 이사장은 나이가 들어감에 따라 항상 가족을 위해 무엇을 할 수 있을까 고민하다 모든 가족들과 상의한 후 이번 계약을 결정했으며, 이를 통해 평소 가족에 대한 사랑의 마음을 신탁에 담기로 했다.

김 이사장은 “갈수록 심화되는 고령 사회에서 부부간에 서로의 노후를 배려하는 신탁자산 관리 플랜을 널리 알리고 싶다”며“혼자 남은 삶이라도 안정적으로 행복한 삶을 보낼 수 있도록 하나은행이 더욱 힘써 달라”고 말했다.

박성호 하나은행장은 “본인과 가족의 이야기를 통해 신탁의 필요성을 널리 알리는데 기여해줘서 감사하다”며,“앞으로도 더욱 가치 있고 의미 있는 자산관리 베스트 은행이 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr