삼양식품, 신제품 '짜장이라구요' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 삼양식품은 신제품 ‘짜장이라구요’를 출시한다고30일 밝혔다.

'짜장이라구요'는 야채, 고기 등을 오랜 시간 끓여 만드는 유럽 요리인 '라구(Rag?)'를 모티브로 한 제품이다. 짜장에 담백한 채소의 맛이 스며들어 있어 질리지 않는 부드러운 짜장의 풍미를 느낄 수 있다고 회사 측은 설명했다.

또한 이중복합면을 사용해 면을 차별화했다. 면 성형과정에서 서로 다른 굵기의 면을 동시에 뽑아 교차시키는 삼양식품만의 수타식 제면 공법을 적용해 만든 이중복합면은 두꺼운 면과 얇은 면이 섞여 있어 수타면 특유의 균일하지 않은 면발을 연상시킨다.

가격은 1300원이다.

삼양식품은 이번 신제품을 통해 꾸준히 확대되고 있는 국내 짜장라면시장을 적극 공략한다는 계획이다. 실제 국내 짜장라면시장 규모는 2018년 2000억원에서 지난해 3000억원으로 빠르게 성장 중이다. 삼양식품은 장수제품인 짜짜로니 중심의 기존 짜장라면 제품 라인업을 다양화해 내수 매출과 점유율 확대에 나설 방침이다.

