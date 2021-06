대전 홍도지하차도 내달 완전 개통

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전 홍도지하차도가 내달 완전 개통돼 전 구간 차량통행이 가능해진다.

대전시는 지난 2월 임시 개통한 홍도지하차도를 내달 1일부터 완전 개통한다고 30일 밝혔다.

홍도지하차도 사업은 기존 육교를 철거한 후 1.0㎞ 구간에 본선 6차로, 램프도로 2차로 등 8차로를 지하화 하는 것을 핵심으로 2017년 5월 착공했으며 시는 올해 2월 왕복 4차로를 임시개통, 5월 왕복 2차로를 추가 개통했다. 이 사업에 투입된 사업비는 총 971억원이다.

시는 홍도지하차도 완전개통으로 이 구간을 일평균 6만대 이상의 차량이 통행할 것으로 내다본다. 또 동서대로 일대의 교통 혼잡을 완화하고 동서지역 간 교통연결 효과를 가져올 것으로 기대한다.

김가환 시 건설관리본부장은 “홍도지하차도 완전개통은 경부고속도로의 접근성을 높이고 출퇴근 시간대 교통정체 해소와 그간 단절됐던 동서지역 간 균형발전에도 큰 역할을 할 것”이라고 말했다.

