산업부, FTA 전략포럼 개최…'디지털 통상' 대응전략 논의

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부는 한국국제통상학회와 공동으로 제5차 자유무역협정(FTA) 전략포럼을 30일 개최했다.

이번 포럼에선 디지털 통상규범 형성 관련 전문가 의견을 청취하고 우리의 대응전략 등을 논의했다. 최근 주요국의 디지털 통상규범 관련 논의가 활발하게 이뤄지고 우리나라도 한국-싱가포르 디지털동반자협정(DPA) 협상, 싱가포르-뉴질랜드-칠레 디지털경제동반자협정(DEPA) 가입 등을 추진하고 있는 상황이다.

전문가들은 포럼 발제를 통해 ▲세계무역기구(WTO) 전자상거래 협상 동향과 전망 ▲양자 및 다자 디지털 통상규범 강화 추세와 핵심 규범 분석 ▲디지털 무역장벽 현황 및 기업 애로사항 등을 설명했다. 특히 개인정보 보호, 정보의 자유로운 이전 등 핵심 쟁점에 대한 국가 간 논의동향을 모니터링하면서, 디지털 통상규범을 통해 우리 기업의 비즈니스 기회가 확대될 수 있도록 지원해야 한다고 강조했다.

이를 위해 우리나라가 디지털 관련 신(新)통상규범을 중심으로 하는 양자 및 다자간 통상협정 논의에도 적극 참여, 급변하는 통상환경에 대응할 필요가 있다는 언급도 나왔다.

한편 산업부는 지난 2월부터 한국국제통상학회와 공동으로 민간 전문가들과 주요 통상이슈를 논의하는 FTA 전략포럼을 월1회 개최하고 있다. 다음달 예정된 차기 포럼에선 공급망 등 각국의 산업·통상정책을 포함하여 논의를 진행할 예정이다.

산업부 관계자는 "그간 논의된 내용을 토대로 향후 FTA 추진방향에 대해 종합적으로 검토해나갈 계획"이라고 밝혔다.

