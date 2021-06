이란, 코로나19 확산 방지 위해 수감자 12만명 임시석방

[아시아경제 이기민 기자] 이란이 코로나19 확산을 막기 위해 지난해 이후 수감자 12만명을 임시로 석방했다고 반관영 파르스 통신이 29일(현지시간) 보도했다.

이란의 현 사법부 수장이자 대통령 당선인인 세예드 에브라힘 라이시는 전날 현지 언론 인터뷰에서 "팬데믹 사태 속 수감자의 생명과 건강 보호를 위해 12만명을 임시 석방했다"면서 "이는 세계에서 보기 힘든 (인권 보호) 사례"라고 말했다.

이어 "인권 활동가 누구라도 이란의 수감시설을 방문해 인권 보호 상황을 확인할 수 있다"며 "사법부는 이를 위해 감옥 문을 열 준비가 돼 있다"고 강조했다.

라이시 당선인의 서방이 이란 사법부의 인권 침해를 주장한 것을 인식해 이 같은 발언을 한 것으로 해석된다.

앞서 국제앰네스티는 1988년 이란 정부가 수감된 반체제 정치범 수천명을 비밀리에 처형하고 시신을 유기했을 때 이를 주도한 소위 '사망위원회'에 라이시 당선인도 속해있었다고 주장한 바 있다.

이 뿐만 아니라 2019년 11월 이란에서 대규모 반정부 시위가 벌어졌을 때 정부와 보안군이 저지른 불법행위와 관련해 라이시 사법부가 면책을 해줬다고 비판했다. 당시 도널드 트럼프 미국 행정부는 "청소년 시절 저지른 범죄에 대한 사형 집행, 죄수 상대 고문 등 잔인하고 비인간적인 조치를 했다"며 라이시를 제재 대상에 올리기도 했다.

라이시 당선인은 지난 22일 기자회견에서 반체제 및 인권 옹호 인사 탄압 논란에 대해 "나는 언제나 인권과 사회적 권리를 옹호해왔다"고 일축했다.

라이시 당선인은 오는 8월 4년 임기를 시작한다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr