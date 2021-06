산업부 '에너지 차관' 신설 법안 국회 통과

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부에 에너지 전담 차관 신설을 골자로 하는 정부조직법 개정안이 29일 국회를 통과했다.

개정안은 법 공포 후 1개월 뒤 시행돼 이르면 다음달말 또는 8월초 에너지 전담 차관이 신설, 산업부는 사실상 3차관 체제의 거대 조직으로 거듭난다. 에너지 전환 정책 역시 탄력을 받을 전망이다.

산업부는 행정안전부와 협의를 거쳐 에너지 관련 조직 개편안을 만들 계획이다.

지금은 에너지 차관 밑에 에너지혁신정책관·자원산업정책관·원전산업정책관·신재생에너지정책단 등 4개국이 있는데 이 외에 수소경제를 전담할 '수소경제정책관', 탄소중립의 핵심인 전력 부문 시스템 혁신을 위한 '전력혁신정책관' 2개국을 신설하는 안이 유력하다. 과장급 직책도 3~5개가량 새로 배정될 전망이다.

현 정부 초대 에너지 차관으로는 주영준 현 산업부 에너지자원실장의 내부 승진 가능성이 거론된다.

