광주 동구 ‘서울국제관광박람회’ 최우수기획상 수상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 동구(청장 임택)는 지난 27일 서울 코엑스에서 열린 국내 최대·유일의 종합관광박람회인 서울국제관광박람회에서 ‘최우수기획상’을 수상했다고 29일 밝혔다.

동구는 지난 24일부터 27일까지 4일간 ㈜코트파가 주최하고 문화체육관광부, 한국관광공사, 한국관광협회중앙회 등이 후원하고 40여 개 국가에서 300여 기관 및 업체 등 400여 부스가 참여한 박람회에서 홍보부스를 운영했따.

열띤 홍보활동을 펼쳐 ‘참신하고 창의적인 부스기획 및 운영을 선보였다’는 평가를 받아 수상의 영예를 안았다.

‘2021 광주 동구, 관광의 빛 들다’라는 주제로 동구 관광자원을 안내했으며 특히 동명동 카페거리 커피향기에 매료돼 동구 홍보부스를 방문한 관람객에게 ▲광주 동구 관광의 달(5·10월) ▲전국 웨딩사진 공모전 ▲추억의 충장축제 ▲동명동 카페거리 등을 홍보하고, SNS 해시태그 이벤트 행사 등을 진행해 방문객들의 시선을 사로 잡는 등 높은 호응을 얻었다.

임택 동구청장은 “동구의 매력적인 관광자원을 널리 알릴 수 있는 좋은 기회였다”면서 “코로나19로 지친 이들이 광주 원도심으로서 역사와 문화를 품고 있는 동구를 방문해 위안을 얻고 더 행복해질 수 있기를 바란다”고 말했다.

