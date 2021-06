경기도, 빅데이터 활용 '도민 체감정책' 발굴 강화한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 빅데이터 분석을 통해 부동산 투기 위험지역 도출, 예비 창업자의 매출 예측 등 도민이 체감할 수 있는 정책을 추진한다.

경기도는 주요 도정 현안에 데이터 분석을 적극 활용하기로 하고 29일 이런 내용을 담은 '2021년 신규 데이터 분석 사업' 착수보고회를 온라인으로 개최했다.

도는 데이터 분석이 필요한 도정 정책 관련 신규 과제 4건을 발굴해 분석함으로써, 도정 핵심가치인 '공정, 평화, 복지'를 구현하는데 힘쓰기로 했다.

도는 먼저 부동산 투기 문제 해결을 위해 부동산 투기위험지역 도출 분석을 추진한다.

부동산 표준 공시지가, 실거래가, 거래량등을 분석해 지역별ㆍ유형별ㆍ개발구역별 등 세부 현황을 파악하고, 지역별로 투기위험지수를 산정한다.

이를 통해 부동산 투기 이상징후를 보이는 지역을 사전에 집중관리하게 된다.

예비 창업자 매출 예측 분석은 93개 생활밀접 업종의 매출을 소지역별로 예측해 소상공인과 예비 창업자 지원에 활용하는 게 핵심이다.

도는 이를 위해 과거 매출액과 유동인구의 통계를 분석하는 기존 상권분석의 한계를 극복하기 위해 지난 1월 업무협약을 체결한 통계청 보유 다양한 데이터를 활용할 계획이다.

또한 경기도시장상권진흥원에서 보유하고 있는 소상공인의 생활밀접 업종 관련 데이터도 함께 활용한다.

도는 이외에도 지역별ㆍ산업별ㆍ연령별 근속ㆍ퇴직을 예측하는 등 고용지원을 위한 고용동향 분석과 사회약자에게 적정한 서비스 자원을 제공하고 만족도를 향상하기 위한 통합사례관리 분석도 추진한다.

도는 올 연말까지 분석 모델 개발을 완료하고, 도내 31개 시군이 공동 활용할 수 있는 분석모델을 제공해 데이터 기반 행정에 도움을 줄 예정이다.

임문영 도 미래성장정책관은 "이번 사업은 도민생활과 도정 주요정책에 활용도가 높은 분석에 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 수요자 중심의 맞춤 데이터 분석에 적극적으로 힘쓰겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr