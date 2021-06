[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 28일 코로나19의 장기화 및 고용불안, 산업안전 등 고용환경이 취약해진 아파트경비노동자를 대상으로 교육을 진행했다.

이날 김태현 마포구 노동자종합지원센터장은 '아파트경비노동자 관련 전국 현황'과 '공동주택노동자 인권보호 관련 조례 등 관련 규정 제정 필요성'을 주제로 교육을 했다.

현장을 방문한 유동균 마포구청장은 "경비노동자의 건강과 안전을 위한 행정, 재정적 지원과 함께 서로 존중받고 배려하는 상생의 아파트 문화가 정착될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

