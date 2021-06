위메프, VIP클럽으로 챌린지 효과 공략…"쇼핑 경험 변화 유도"

VIP 달성까지 얼마나 남았는지 즉각 확인…이용자 재미·성취감 증가

별도 가입 비용 없이 달성하면 멤버십 혜택 누릴 수 있어 동기 부여

"2회 또는 23만원 더 구매하고 VIP클럽 혜택받으세요!" 6월부터 무료 멤버십 'VIP클럽' 정식 서비스를 시작한 위메프 마이페이지 메인화면 상단에서 볼 수 있는 문구다. 이달에 몇 회 또는 얼마를 더 결제하면 VIP가 될 수 있는 지 한눈에 보여준다. 고객 스스로가 VIP가 되기 위해 구매에 적극 참여하고 혜택을 얻는 일련의 과정에서 재미와 성취감을 느끼게 한다.

위메프 VIP클럽의 도전(챌린지) 효과가 성과로 이어지고 있다. 29일 위메프에 따르면 시범 운영 기간이었던 4월 한 달간 VIP클럽 회원은 일반 이용자 대비 쇼핑 횟수와 금액이 각각 4.2배, 3.8배 높았다. 4월 VIP클럽데이에서 이들은 전월 일평균 쇼핑 금액의 10배에 달하는 금액을 하루 만에 결제하기도 했다. 이용자의 긍정적 쇼핑 경험을 바탕으로 플랫폼 내 쇼핑 습관 변화를 이끌어내고 궁극적으로는 충성 고객을 확보하는 것이 VIP클럽 챌린지의 최종 목표라고 위메프는 설명했다.

위메프는 이용자의 동기 부여를 위해 시각적으로 성취 목표를 제시하고 이용자들이 챌린지에 몰입할 수 있는 환경을 만들었다.이용자들이 화면에서 VIP가 되기 위해 5회 중 몇 회를 구매했는지, 30만원 구매금액에서 얼마를 결제했는 지 실시간으로 확인할 수 있다. 이달부터는 챌린지 달성 시 다음달까지 기다리지 않고 바로 VIP 배지를 부여 받고 혜택을 누릴 수 있다. 실제 이용자가 체감하는 성취감과 만족도는 더욱 커질 것으로 예상된다.

다양한 VIP 보상 혜택도 이용자의 동기 부여를 높이는 핵심 요인이다. VIP클럽 회원은 월 12만원 상당의 할인 쿠폰 즉시 사용이 가능하다. 제휴 카드 결제 시 추가 적립 혜택도 받는다. 구매 빈도가 높은 생필품 150만개는 '가격보장 쿠폰'을 제공받아 실시간 가격 비교 없이 편리하게 온라인 최저가로 쇼핑할 수 있다. 전용 행사 및 전용관 특별 혜택도 있다.

최근에는 KB국민카드와 손잡고 위메프 이용자에 특화된 신용카드도 선보였다. VIP클럽 회원은 해당 카드 결제 시 기본 적립 2%와 추가 3% 적립을 더해 쇼핑 금액의 5%를 위메프 포인트로 받을 수 있다. 이밖에 생활 서비스 이용 적립 혜택도 있다.

이달 VIP클럽 회원이 된 한 이용자 는 "'2회 더 구매하고 VIP클럽 혜택 받으세요, 1회 더 구매하고 VIP클럽 혜택 더 받으세요' 이런 문구를 보니까 챌린지를 달성해서 나도 VIP가 되고 싶다는 생각이 들었다"며 "따로 가입비 없이 평소 하던 쇼핑만 하면 되기 때문에 멤버십 혜택이 더욱 크다고 느껴졌고, 앞으로도 VIP 회원을 유지해 혜택을 받을 것"이라고 말했다.

