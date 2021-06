[아시아경제 임혜선 기자] 샘표는 요리에센스 연두가 지속가능한 환경을 위해 분리배출이 용이한 친환경 패키지를 도입했다고 28일 밝혔다.

연두는 유리병과 손쉽게 분리되는 특수 캡이 적용됐다. 연두의 분리가능 캡은 획기적인 패키징 기술로 인정받아 지난 5월 ‘제15회 대한민국 패키징 대전’에서 산업통상자원부장관상을 수상하기도 했다. 새로운 친환경 연두 패키지는 연두, 연두 순을 시작으로 순차적으로 판매될 예정이다.

또한 요리에센스 연두는 버려지는 음식 재료를 최소화하는 친환경 레시피를 개발해 많은 소비자들이 이용할 수 있도록 공유하고 있다. 까서 버리기 쉬운 양파껍질로 만드는 감칠맛 풍부한 국수 밑국물, 떼어내거나 싹둑 잘라버리곤 하는 버섯 밑동으로 만드는 표고버섯 밑동 무침과 팽이버섯 밑동 스테이크 등을 고정관념 때문에 버려지는 식재료를 요리하는 법을 연구했다.

