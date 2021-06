굽네, 카카오 채널 추가 시 피자 신메뉴 4000원 할인

[아시아경제 문혜원 기자] 굽네치킨은 다음 달 4일까지 ‘카카오톡 주문하기’를 통해 카카오톡 채널 회원들에게 신메뉴 4000원 할인 쿠폰을 지급한다고 28일 밝혔다.

굽네치킨 카카오톡 채널 추가 후 채널 홈의 ‘인기메뉴’ 탭 하단 배너를 통해 이벤트 페이지에서 쿠폰 받기 버튼을 누르면 기존 굽네치킨 카카오톡 채널 회원·신규로 추가하는 회원들에게 모두 4000원 할인쿠폰이 발급된다. 카카오톡 더보기 코너에서 ‘주문하기’를 클릭하면 굽네치킨 이벤트 페이지에서 쿠폰을 발급 받을 수 있다.

할인 쿠폰은 카카오톡 주문하기에서 해당 메뉴 주문 시 사용하면 된다.

할인 메뉴는 굽네 페퍼로니 찹찹 피자+콜라, 굽네 시카고 딥디쉬 피자+콜라다. 이벤트는 다음 달 4일까지 7일간 진행된다.

굽네가 지난 4월 출시한 굽네 페퍼로니 찹찹 피자는 건조 발효 페퍼로니를 자른 찹핑 페퍼로니를 도우 구석구석 골고루 토핑해 입 한 가득 뉴욕의 맛을 느낄 수 있다. 도우 위에는 모짜렐라와 눈꽃치즈를 가득 올려 피자 엣지에 갈릭소스를 발라 고소한 맛을 더했다.

굽네 시카고 딥디쉬 피자는 정통 시카고 스타일의 피자로 깊은 접시 모양의 도우가 특징이다. 모짜렐라, 리코타, 로마노, 그뤼에르, 파마산 치즈 총 5가지 치즈를 토핑했다.

