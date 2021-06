G마켓, 자주 홈웨어 단독 판매…여름 정기 세일 진행

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓은 다음달 4일까지 라이프스타일 브랜드 자주(JAJU)와 ‘브랜드 쇼케이스’를 열고, 여름 정기 세일을 진행한다고 28일 밝혔다.

G마켓은 오는 30일에는 라이브방송을 통해 단독 할인상품을 선보인다. 총 13종의 홈웨어를 단독 특가에 판매할 예정이며, 오프라인 매장에서도 구입하기 어려운 상품들을 대거 마련했다. 온라인 전용 상품으로 오가닉 코튼 시어서커 파자마세트, 숨 브라캐미솔·트렁크 세트 등이 있다.

라이브방송 사은품 이벤트도 준비했다. 방송을 통해 6만원이상 구매하는 고객 중 선착순 100명을 대상으로 JAJU 디퓨저 정품을 증정하고, 최대 구매금액 고객에게는 리모컨 선풍기(3명)를 증정한다. 방송 중 실시간 이벤트에 참여한 고객에게 LED 선풍기(10명)와 스트레칭 실내화(20명)를 제공할 예정이다.

행사 기간 동안 제공하는 15% 할인쿠폰은 5000원 이상 행사 상품 구매 시 최대 10만원까지 할인된다. 라이브방송이 열리는 30일은 총 2종의 쿠폰을 추가로 선보인다. 1만원 이상 구매 시 최대 5000원까지 할인되는 라이브 15% 할인쿠폰을 비롯해 방송 시작 1시간 전인 오후 7시부터 당일 자정까지 사용 가능한 라이브 5% 중복할인쿠폰도 제공한다. 5% 중복할인쿠폰은 1만원 이상 구매 시 3000원까지 중복 할인이 가능하다.

G마켓 관계자는 “집에서 보내는 시간이 많아지면서 홈웨어 수요가 꾸준히 증가하고 있어 인기 브랜드 JAJU와 함께 이번 행사를 마련하게 됐다”며 “앞으로도 대표 패션 브랜드들과 손잡고 단독 상품, 단독 할인을 꾸준히 선보일 예정”이라고 말했다.

