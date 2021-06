지난달 주식 발행 1조원…SKIET 등 IPO 1152% 증가

[아시아경제 지연진 기자] 지난 달 국내 기업들이 주식과 회사채 발행을 통해 16조원이 넘는 자금을 직접 조달한 것으로 나타났다.

금융감독원은 5월 주식과 회사채 발행실적이 16조3183억원으로 전달보다 8조5930억원 감소했다고 28일 밝혔다. 주식은 상반기 최대어로 꼽히는 에스케이아이이테크놀로지(SKIET)를 비롯한 기업공개(IPO)와 금액이 늘어나면서 전달(2504억원)보다 457% 증가한 1조1510억원 어치를 발행했고, 회사채는 금리상승에 대비해 미리 자금조달이 이뤄지면서 발생수요가 줄어들어 9조7440억원을 기록했다.

특히 지난달 IPO는 1조2685억원으로 전달보다 1152.2% 증가했다. 대어로 꼽혔던 SKIET를 비롯해 제주맥주, 진시스템 등 코스피 2건, 코스닥 9건의 IPO가 있었다. 같은 달 유상증자는 1천329억원(2건)으로, 전달(1건)보다 10.9% 줄었다.

회사채 발행액은 전달보다 39.5% 줄어든 14조9169억원으로, 일반회사채 발행액은 전달보다 71.7% 줄어든 2조5140억원(29건)이었다. 채무상환 목적의 중·장기채 위주의 발행이 이어지고 있고, 5월 들어 운영자금 비중이 줄고 시설 자금이 확대됐다.

신용등급은 AA등급 이상 채권 발행은 전달보다 82.3% 감소해 우량물 비중이 53.2%로 축소됐다.

금융채 발행은 10조9750억원(172건), 자산유동화증권(ABS) 발행은 1조779억원(37건)이다. 각각 전달보다 23.0%, 29.6% 줄었다.

5월 기업어음(CP)과 단기사채 발행액은 총 140조1970억원으로, 전달 대비 6.8% 늘었다. CP는 전달보다 5.4% 많은 33조4472억원, 단기사채는 7.2% 많은 106조7497억원이 각각 발행됐다.

