"고강도 비판 기산데 자랑이랍시고…" 文 타임지 인터뷰 평가한 前 외교관

[아시아경제 황수미 기자] 한국 외교관 출신인 장부승 일본 관서외국어대 교수가 지난 24일 공개된 문재인 대통령의 미국 주간지 '타임' 인터뷰 기사와 관련해 "이런 기사는 사실상 고강도의 비판 기사라고 보아도 무방하다"고 평가했다. 기사를 자세히 보면 문 대통령에 대한 비판 내용이 담겨있다는 것이다.

25일 장 교수는 자신의 페이스북에 해당 기사의 일부를 번역해 올리며 이같이 말했다. 그는 "이번 주 타임지 표지에 문 대통령이 표지 인물로 나왔다"며 "청와대에서 이 표지 사진을 홈페이지에 올렸는데, 자랑스러운가보다"라고 적었다.

장 교수는 기사 내용을 두고 "한 마디로 말해서 문 대통령의 대북정책이 총체적으로 실패했다, 게다가 국내 다른 정책들마저도 성과를 거두지 못했다는 내용"이라고 설명하며 "제가 서훈 국가안보실장이었거나 정의용 외교장관이었다고 한다면 이 기사를 읽고 고개를 들기가 어려웠을 것"이라고 말했다.

그러면서 "이걸 또 자랑이랍시고 청와대 홈페이지에 떡 하니 올려 놓고, 문 대통령 지지자들은 타임지라는 유명한 미국 잡지에 문 대통령 얼굴이 올라왔다고 자긍심에 가득하다"고 했다. 또한 "바로 몇 주전에 G7 정상회의에 가서 막상 정상회의의 내용에 대해서는 이렇다 할 기여도 하지 못한 채 그저 G7들과 같이 사진 찍고 왔다고 좋아라 하던 분들이 떠오른다"며 비판했다.

이어 장 교수는 "사진이, 상징이, 그 어떤 기호가 우리를 위대한 나라로 만들어주는 것이 아니다"라고 지적하며 "내용이 있고, 성과가 있어야한다"고 말했다. 그러면서 "이제 좀 정신 차렸으면 좋겠다"고 덧붙였다.

또 "이제 문재인 정부의 대북 협상은 완전히 실패했다"며 "이미지 조작으로 내용의 공허함을 분칠하는 것에도 한계가 있다"고 했다. 이어 "앞으로 더 이상 실패하지 않으려면, 성공을 위한 반전을 이루어 내려면 이제 실패를 겸허하게 인정해야 한다"며 "그래야 조금이라도 앞으로 전진할 수 있는 여지가 생긴다"고 덧붙였다.

앞서 윤희숙 국민의힘 의원도 타임지에 실린 문 대통령 인터뷰 기사를 두고 "청와대가 자랑하길래 내용을 들여다보니 얼굴이 화끈거린다"며 비판한 바 있다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr