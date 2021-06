창원시, 결혼이민자 통역사 17명 수료, 성료

제5기 결혼이민자 통역사 5개국 17명 양성, 역량강화를 통한 실전력 향상

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 25일 여성회관 창원관에서 결혼이민자를 대상으로 '통역사 양성과정' 수료식을 진행했다.

이번 교육은 5월 31일부터 6월 25일까지 총 19회기 30시간에 걸쳐 진행했다.

베트남, 중국, 일본, 대만, 필리핀 5개국 19명이 참여해 상담, 법률, 경찰 수사 등 관련 정보를 익히고 모의 시연을 했다.

수료자에게는 지속적인 보수 교육, 다양한 봉사 활동 등 경험을 쌓아갈 수 있도록 지원한다. 향후 지역사회 공공?관계기관 등 연계를 통해 전문활동가 인력풀을 관리해 나갈 예정이다.

본 과정에 참석한 중국 결혼이민자는 "과거에 다문화가정을 위해 통역을 지원하다 결과가 아쉬웠던 적이 있는데, 이번 수업을 통해 다시 자신감을 가질 기회가 됐다"며 "향후 전문 지식도 익혀 지속적인 활동을 하고 싶다"고 소감을 밝혔다.

기타 자세한 사항은 여성가족과로 문의하면 된다.

