[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 동부소방서(서장 최정식)는 25일 소화유치원 원생을 대상으로 비대면 소소심 체험교실을 운영했다고 밝혔다.

유치원생(5~7세) 40명 원생을 대상으로 한 이번 교육은 미취학 아동의 눈높이에 맞춰 안전체험 기회를 제공하고 아동 안전문화 확산을 위해 마련됐다.

이날 교육은 코로나19 감염 방지를 위해 마스크 착용 및 손소독제 사용 등 방역수칙을 준수하고 ▲심폐소생술 체험 ▲화재 시 대피방법 ▲올바른 119신고요령 ▲소화기 사용 체험 등을 중점 진행했다.

김길순 생활안전팀장은 “체험 위주의 능동적이고 활동적인 참여 중심의 교육 프로그램을 실시해 더욱 유익한 소방안전교육을 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

