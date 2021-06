[아시아경제 강나훔 기자] DL DL 000210 | 코스피 증권정보 현재가 78,900 전일대비 1,300 등락률 +1.68% 거래량 133,325 전일가 77,600 2021.06.24 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-11일[클릭 e종목] 다가오는 지배구조 개편…SKT 주가상승 기대감↑지하철 9호선 계약연장 추가대금 소송 건설사 패소 close 은 석유화학제품 제조업 자회사 DL케미칼의 주식 113만주를 약 4500억원에 추가 취득한다고 24일 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 공시 당일이다.

DL은 이번 주식 취득의 목적에 대해 “자회사의 투자재원 확보 및 재무구조 개선”이라고 밝혔다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr