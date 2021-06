서울 소방차 119대, 주택화재 안전 홍보에 나선다

최근 3년간 서울시 화재 중 주거시설 화재가 전체의 41.6%

주택화재경보기 설치 홍보 위해 소방차, 벽화, 유튜브 등 활용

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 소방재난본부는 주택화재 안전에 대한 시민 관심을 제고하기 위해 소방차 등을 활용한 온?오프라인 홍보를 전개한다고 25일 밝혔다.

서울시 소방재난본부에 따르면 최근 3년간 서울시에서 발생한 전체 화재 중 주거시설에서 발생한 화재가 41.6%를 차지하고 전체 화재 사망자 중 63.8%는 주거시설 화재로 발생하고 있다.

이에 서울시 소방재난본부는 주택화재 인명피해 예방을 위해 화재경보기 홍보 현수막 게시 및 인쇄물 배포, SNS 홍보, 화재안전벽화 설치, 소방차 홍보, 소방청사 대형래핑 광고 등을 추진하고 있다.

특히 여름철 전력 사용량 증가에 따른 화재 발생에 대비해 소방차 활용 홍보를 통해 시민의 관심을 유도할 계획이다. 홍보물은 주택용 화재경보기 설치를 알리는 내용으로 현직 소방관이 모델로 참여했으며 소방차 119대에 부착하여 홍보에 나선다.

또한 민간 전문가 등의 참여를 통한 온라인 영상 콘텐츠 제작, 화재안전벽화 설치 등 이색 홍보도 전개하여 시민들의 호평을 얻고 있다.

온라인 영상 콘텐츠는 유튜브 구독자 86만 명을 확보한 ‘미션 파서블’이 재능기부 방식으로 소방재난본부와 함께 제작했다. 지난 4월 영상 게시 이후 현재까지 조회수 47만 회를 달성했다.

또한 채널 운영자 에이전트H는 영상 제작에만 그치지 않고 전국재해구호협회와 ‘안전취약계층 주택소방시설 설치 캠페인’에 나섰고 그 결과 1918명이 참여한 기부 펀딩이 이뤄졌다.

기부품은 서울시 강북소방서에 전달되어 지역 안전취약계층 400세대의 주택용 소방시설 설치에 활용될 예정이다.

이 밖에 지난 5월에는 노원구 덕흥로 주택밀집지역 인근 대로에 삼화페인트와의 협업을 통해 화재안전벽화가 설치돼 지역주민의 눈길을 끌기도 하였다. 벽화는 길이 30미터, 높이 2.5미터 크기로 ‘주택용 소방시설 설치’를 주제로 황성보 창작벽화가가 제작했다.

서울소방재난본부는 소방청사 등을 활용한 홍보도 준비하고 있다. 이에 따라 유동인구가 많은 지역에 위치한 이태원119안전센터에 대형 래핑 홍보물이 설치된다. 청사 외벽에 ‘24시간 시민의 생명을 지키는 소방관과 화재경보기’를 표현한 내용으로 7월 초에 설치가 마무리된다.

최태영 서울소방재난본부장은 “주택화재 인명피해 예방을 위해 다양한 화재안전정책을 추진하고 있다”며 “앞으로도 다각적인 홍보를 통해 시민의 관심과 협조를 이끌어 내겠다”고 말했다.

