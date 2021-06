[아시아경제 지연진 기자]24일 솔고바이오 솔고바이오 043100 | 코스닥 증권정보 현재가 993 전일대비 229 등락률 +29.97% 거래량 4,485,278 전일가 764 2021.06.24 10:17 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일솔고바이오, 30억 규모 CB 발행 결정솔고바이오, 3자배정 유증으로 최대주주 변경 close 가 상장 유지 결정으로 이틀째 가격제한폭까지 치솟았다.

솔고바이오는 이날 코스닥 시장에서 장 시작 직후부터 전일대비 29.97% 뛴 993원에 거래되고 있다. 이 회사는 최근 5사업연도 연속 영업손실 발생 등 상장적격성 실질심사 사유가 발생해 지난해 2월 이후 거래가 정지됐다.

한국거래소 코스닥시장본부는 지난 22일 상장폐지 사유가 해소됨에 따라 솔고바이오에 대해 상장유지를 결정했다고 공시했고, 거래가 재개된 전날부터 이틀 연속 상한가를 기록 중이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr