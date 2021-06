[아시아경제 임혜선 기자] 롯데제과는 신제품 '에어 베이크드 쎈그레인 로제스파이시맛'을 출시했다고 24일 밝혔다.

‘에어 베이크드 쎈그레인 로제스파이시맛’은 최근 인기가 뜨거운 로제소스 맛을 가미한 제품으로 로제스파이시맛 시즈닝을 가미했다. 열풍에 구워 기름지지 않은 담백한 맛과 바삭한 식감이 특징이다. 가격은 1500~2500원이다.

‘에어 베이크드’는 작년 6월 출시, 1년 만에 약 130억원의 매출을 올리는 등 인기를 끌며 스낵 시장에 구운 스낵이라는 새로운 카테고리를 창출했다는 평가를 받고 있다.

