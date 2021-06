행안부, 25일 국민참여활성화 토론회 개최…국민참여활성화법 논의

[아시아경제 임철영 기자] 국민, 전문가, 중앙·지방 공무원이 함께 모여 국민참여 활성화를 위해 토론한다.

24일 행정안전부는 25일 정부의 국민참여 성과를 되짚어 보고, 국민참여의 제도적 기반 강화 필요성에 대해 논의하기 위해 '국민참여 활성화를 위한 토론회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 토론회는 행안부가 국민참여에 대한 기본법으로 국민참여활성화법 제정을 추진하기에 앞서 국민, 전문가 및 관계 공무원의 의견을 수렴하기 위해 마련했다.

사단법인 이음 강한나 책임연구원이 ‘국민참여 제도·사업의 성과와 시사점’이라는 주제로, 대한민국 시도지사협의회 김수연 제도분권부장이 ‘국민참여활성화를 위한 제도적 기반 마련의 필요성과 기대효과’라는 주제로 발제하며, 전문가들과 지방자치단체 참여활성화 업무 담당자가 현장 토론자로 참여한다.

행안부는 이번 토론회에서 제기된 국민참여활성화에 대한 다양한 의견을 반영해 국민참여활성화법 제정안을 마련할 계획이다.

한창섭 정부혁신조직실장은 “국민참여에 관한 법률을 준비하는 만큼 법안 마련 과정에서 국민이 충분히 참여할 수 있도록 이번 토론회를 준비했다”며 “토론회에서 나온 다양한 국민 의견을 법안 마련에 적극적으로 반영하겠다”고 말했다.

