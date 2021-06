[아시아경제 송승섭 기자]모아저축은행이 연 2.2% 금리를 제공하는 예금 특판을 실시한다고 23일 밝혔다.

대상 상품은 'e-모아 정기예금‘으로 비대면 채널 전용 상품이다. 저축은행 모바일 플랫폼인 ‘SB톡톡플러스’ 등을 통해 가입할 수 있다.

김성도 모아저축은행 대표는 “오픈뱅킹 서비스를 계기로 모바일 고객 기반을 확대하기 위해 진행했다”며 “기존 고객도 모바일 애플리케이션이나 온라인 뱅킹으로 같은 혜택을 받을 수 있다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr