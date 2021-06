[아시아경제 기하영 기자]하나카드가 오는 25일부터 총 89개 카드의 신규발급을 중단한다.

23일 업계에 따르면 하나카드는 오는 25일부터 89개 카드의 신규·추가 발급을 중단한다고 공지했다. 발급이 불가능한 신용카드에는 '원큐 쿠폰 카드', 'LPGA KEB하나은행 챔피언십 카드' 등이 있다. 체크카드 중에서는 '2X 알파 체크카드', '클럽 SK(CLUB SK) 체크카드' 등이 포함됐다.

이들 카드의 신규·추가 발급은 중단되지만, 기존 사용카드를 재발급받거나 갱신발급은 가능하다.

하나카드 관계자는 "잘 안팔리는 카드 상품들을 정리하는 차원"이라며 "상품 관리를 효율적으로 하기 위한 것"이라고 말했다.

