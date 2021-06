넥스틴, SK하이닉스와 32억 규모 장비 공급계약

[아시아경제 이민우 기자] 넥스틴 넥스틴 348210 | 코스닥 증권정보 현재가 64,100 전일대비 200 등락률 -0.31% 거래량 75,761 전일가 64,300 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 넥스틴, 60억원 규모 AEGIS-II 장비공급 계약 체결KTB네트워크, 바이오·소부장·게임 투자 펀드 청산…수익률 276%넥스틴, 47억원 규모 AEGIS 장비 납품 계약 체결 close 은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 2,000 등락률 +1.64% 거래량 2,689,273 전일가 122,000 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 "기후 대응능력이 기업 경쟁력" 20년내 탄소 85% 감축 close 와 32억원 규모 웨이퍼 검사 시스템 공급계약을 체결했다고 23일 공시했다.

