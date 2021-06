창원시, 방위산업 사업장 노조협의회와 간담회 가져

K2전차 소요량 증대 건의 등 현안 해결에 머리 맞대기로

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 23일 시청에서 창원 지역 방위산업 노조 협의회 대표자와 간담회를 진행했다.

이날 간담회에는 현대로템 창원공장 김상합 노조 지회장을 비롯해 퍼스텍·현대위아·두산중공업 지회장 등 노조 협의회 대표자 10명이 참석했다.

허성무 시장, 류효종 스마트혁신산업국장, 정진성 전략산업과장 등이 참석해 방위산업 사업장의 현안을 논의했다.

창원에는 89개의 국가 지정 방위산업체 중 20개 기업과 200여개 협력업체가 창원국가산업단지를 중심으로 자리 잡고 있다.

방위산업 노동자는 10만명 이상이다. 시는 이들의 고용안정과 일자리 창출 방안을 함께 고민하고자 간담회를 마련했다.

이날 김상합 현대로템 지회장은 K2전차 소요량 증대에 시가 앞장서 줄 것을 건의했다.

김 지회장은 "K2전차 3차 양산 수량이 2차의 절반으로 줄면서 1100여개 국내 중·소 협력 업체는 일감이 없어 문을 닫아야 할 상황이다. 협력사 생존과 K2전차 수출 경쟁력 확보를 위해서 국내 소요량이 증대돼야 한다"고 강조했다.

김성완 모트롤 지회장은 지상 방산 장비 예산 증액을 촉구했다.

김 지회장은 "창원공단은 대부분 지상 방산 장비 중심의 생산 체제지만, 지상 방산 장비 감소와 생산 종료로 가동률이 50% 수준에 그치고 있다. 정부의 강력한 수출 지원과 국내 물량 조기·추가 배치를 위한 예산 증액이 절실하다"고 말했다.

이 외에도 노조 협의회는 K2전차 '파워팩 변속기'의 조속한 국산화 결정 촉구, 중견 기업에 적용되는 불합리한 평가 제도 개선 등을 건의했다.

허 시장은 "대기업과 중견·중소기업이 고루 성장할 수 있도록 건의 사항을 관계 부처 및 정치권 등과 잘 협의해 법·제도 개선이 이뤄지도록 노력하겠다"고 밝혔다.

시와 노조 협의회는 앞으로도 추가 간담회 등을 통해 방위 산업에 기반한 지역 경제 활성화 방안을 논의하기로 했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr