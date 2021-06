카이스트, 하반신 마비 장애인 로봇체육대회 창설한다

22일 오후 대한장애인체육회와 업무 협약 체결

[아시아경제 김봉수 기자] 국내 하반신 완전 마비 장애인들이 착용형 로봇을 입고 운동 능력을 겨루는 '장애인 체육대회가 창설된다.

한국과학기술원(KAIST)은 22일 오후 대전 본원 정근모콘퍼런스홀에서 대한장애인체육회와 장애인 로봇 체육 활성화를 위한 업무 협약을 체결했다.

두 기관은 △ 로봇·인공지능·가상현실(VR)과 증강현실(AR) 등 장애인 체육에 적용 가능한 기술의 연구개발 △ 장애인 체육기술 관련 협력사업 발굴 및 추진 △장애인 로봇체육대회 창설·운영 전략 개발 등을 위해 힘을 모으기로 했다. 이와 함께 △로봇체육기술 습득 및 훈련을 위한 훈련시설 구축 및 운영 △로봇 기술자 및 물리치료사 등 로봇체육 운영 인력 양성 △장애인 선수의 로봇체육 습득 과정에 대한 전주기적 빅데이터 수집 등에서도 협력을 이어나갈 계획이다.

특히 장애인 스포츠 활동에 다양하게 적용할 수 있는 로봇기술을 개발하고 이를 바탕으로 장애인 로봇체육대회를 창설하는 것이 주요 협력 목표다.

기술 개발 수준·착용형 로봇의 보급 현황·로봇체육대회 성과 등이 일정 단계에 오를 경우 매년 개최되는 전국장애인체육대회에 참가해 기량을 겨루는 방안도 향후 논의할 계획이다.

국내 로봇체육 현장에는 장애인 로봇 경기의 시초라고 할 수 있는 스위스 사이배슬론의 국제 규격 및 규칙과 유사한 형태를 차용한다. 장애인의 지역 및 신체적 특성 등 국내 실정에 맞게 변경한 한국형 로봇체육으로 발전시킨다는 계획이다.

일단은 사이배슬론 국제대회의 6가지 종목(착용형 로봇·의수·의족·전동휠체어·전기자극자전거·뇌파) 중 착용형 로봇 분야로 한정해 대회가 구성된다.

협력 연구를 총괄하는 공경철 기계공학과 교수는 "대부분 휠체어를 이용하는 기존의 장애인 체육활동과는 다르게 하반신 마비 장애인이 착용형 로봇을 입고 직접 걸어서 다양한 미션을 수행하는 대회가 열리면 선수들에게 체육활동 이상의 경험과 의미를 제공할 수 있을 것"이라며 "지금보다 발전한 기술을 장애인 체육 분야에 실질적으로 적용하기 위해 다른 연구개발 기관들과의 적극적인 협력 방안도 모색하겠다"라고 밝혔다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr