대홍기획, DCA 대학생광고대상 개최…총상금 2400만원

[아시아경제 임춘한 기자] 대홍기획은 제38회 'DCA 대학생광고대상'을 개최한다고 22일 밝혔다. 지난 1984년 제정된 DCA 대학생광고대상은 예비 광고인의 광고?마케팅 크리에이티브를 겨루는 국내 대표적인 대학생 광고 공모전이다.

올해는 상금 규모를 2400만원으로 확대하고, 기획 및 작품 부문 통합 대상 1개 팀에는 1000만원의 상금이 주어진다. 모집 과제는 멕시카나, 에이블리, 롯데제과 가나 초콜릿, 롯데칠성 칠성사이다 제로, 롯데월드 어드벤처 등 총 8개로 MZ세대가 좋아하는 브랜드 위주로 제시됐다.

참가 자격은 국내외 대학생으로 기획과 작품 부문으로 나뉘어 모집한다. 출품작 접수는 다음달 19일부터 28일까지 DCA 사이트를 통해서 온라인으로만 받는다.

접수된 출품작은 광고 및 학계 전문가로 구성된 심사위원단의 엄정한 심사를 거쳐 최종 수상작이 가려진다. 대상 1편, 금상 2편, 은상 2편, 동상 4편 등 총 9편의 수상작이 선정되며 시상식은 9월 온라인으로 진행될 예정이다.

