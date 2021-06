카카오엔터, ‘롤’ LCK와 파트너십 체결

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오엔터테인먼트는 ‘리그오브레전드(LoL)’ e스포츠의 한국 프로 리그를 주최하는 리그오브레전드챔피언스코리아(LCK)와 파트너 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.

카카오엔터와 LCK는 올해 LCK 스프링 플레이오프부터 협업을 진행해 왔다. 카카오엔터의 대표 IP(지식재산) ‘나혼자만 레벨업’과 LCK를 연계한 프로젝트다.

카카오엔터는 향후 LCK와의 협업 범위를 넓혀 서머 스플릿부터 본격적으로 스폰서 마케팅을 계획하고 있다. 현재도 2021 LCK 서머 개막을 맞아 LCK 소재의 ‘21' LCK 서머: Summer is Coming’을 카카오페이지에서 선보이고 있다.

박종철 카카오엔터 플랫폼 사업부문장은 “LCK는 세계 e스포츠 팬들이 손꼽아 기다리는 리그이자, 글로벌 MZ 세대가 즐기는 엔터테인먼트 콘텐츠”라며 “이번 협업이 양사의 글로벌 행보에 무궁무진한 동력이 되길 기대한다”고 했다.

