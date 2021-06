여수시, 찰옥수수 라이브 커머스 온라인 방송 ‘눈길’

온라인 홍보·판매로 ‘여수 찰옥수수’ 인지도 향상과 고정고객 확보 기대

[아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수시가 향토산업 육성사업을 통해 지역 대표 농특산물로 육성하고 있는 찰옥수수 홍보와 판매 확대를 위해 두 팔을 걷어붙였다.

18일 여수시에 따르면 쫀득한 식감이 일품인 여수 찰옥수수를 네이버 쇼핑라이브 방송으로 6월 21일 저녁 8시, 7월 3일 저녁 6시 두 차례 만날 수 있다.

라이브 커머스(Live commerce)는 온라인 실시간 방송으로 소비자와 소통하면서 제품을 소개하고 판매하는 방식으로, 코로나19로 비대면 소비가 늘어나면서 급성장하고 있는 쇼핑 플랫폼이다.

이번에 판매하는 찰옥수수는 국내에서 육성한 Non-GMO(유전자 변형을 하지 않은) 품종으로 찰지고 쫀득쫀득한 식감이 우수한 미백2호다. 또한 금년에 상품화하고 있는 찰옥수수조청도 7월 3일 방송에서 야심차게 선보일 계획이다.

시 관계자는 “여수 옥수수의 소비자 인지도를 높이고 판로를 확대해 농가소득 향상에 도움이 되고자 오프라인 행사를 계획하였으나, 코로나19로 라이브 커머스를 마련했다”고 밝히며, “소비자들의 많은 관심과 구매를 바란다”고 말했다.

한편 여수시는 지난해 전라남도주관 향토산업 육성사업 공모에 선정돼 금년부터 내년까지 총 사업비 20억 원을 투입해 여수 옥수수 가공제품을 개발하고 상품화하여 홈쇼핑, TV프로그램, SNS 등을 통해 다각적으로 홍보할 계획이다.

