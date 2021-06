합천군 플로킹 행사 '니캉내캉' … 2030 청년봉사단 참여

탄소중립을 실현 '탄소중립 실천 서약서' 작성 순으로 진행

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군자원봉사센터는 걸으면서 쓰레기를 줍는 ‘플로킹’ 행사인 '니캉내캉'을 2030 청년봉사단 회원 15여명이 참여해 운영했다고 19일 밝혔다.

이날 프로그램은 대야성 주제 광장에서 합천군 문화예술회관까지 걸으면서 길에 버려진 쓰레기를 줍고 미리 준비한 분리수거함에 분리수거와 함께 탄소중립을 위해 '탄소중립 실천 서약서'를 작성하는 순으로 진행됐다.

프로그램은 2050 탄소중립 국가정책의 참여 목적으로 경남도 18개 시·군 자원봉사센터에서 탄소 저감을 위한 공동실천 행동 캠페인으로 기획됐다.

이규수 행정과장은 "플로킹 활동이 탄소중립을 위한 첫걸음이며 작은 실천들이 모여 큰 힘을 발휘할 것"이라며 말했고 "2050년까지 탄소중립을 이루기 위한 노력에 청년들이 함께해 의미가 크다"며 격려의 말을 전했다.

