[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 공군군수사령부와 지역 화폐 사용을 통한 지역 경제 활성화 및 공군 장병 금융편의 제고를 위해 지역화폐 및 전통시장 상품권 활성화를 논의했다고 21일 밝혔다.

2013년부터 DGB대구은행은 공군군수사령부와 함께 군장병 금융·재테크 교육 지원과 맞춤 금융상품 개발 등을 진행해 왔으며, 코로나19로 침체된 지역 경제 활성화를 위해 공군 군수사령부의 지역화폐 및 전통시장 상품권 구매 및 사용 활성화에 상호 협력한다는 방침이다.

DGB대구은행은 이에 따라 공군군수사령부 군장병의 온누리상품권 및 대구행복페이 판매를 위해 직접기지를 찾아 이동업무를 실시, 금융편의를 제공한다. K2 공군기지와 방공포병학교에 이동점포 및 인근 지점 직원을 투입, 포터블 단말기 등으로 신속한 현장 지원을 진행할 방침이다.

