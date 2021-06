맨파워 보강 나선 ㈜STX, 신규 사업 개발 전문가 오동환 전무 영입

- ㈜STX, 신성장동력 발굴을 통한 안정적 성장 위해 前 이수화학 사업기획본부장 오동환 전무 영입

- 오동환 전무, 다양한 산업 분야에서 신규 사업 개발 및 기획 경험 보유, ㈜STX 역동성 강화에 기여할 것

글로벌 비즈니스 플랫폼 ㈜STX가 전 이수화학 사업기획본부장 오동환 전무를 사업총괄 전무로 영입했다고 21일 밝혔다. 미래 사업 경쟁력 강화와 신성장동력 발굴에 속도를 내기 위해 전력 보강에 나선 것으로 풀이된다.

㈜STX에 따르면 오동환 전무는 사업총괄직을 맡아 신규 사업 기획 / 영업부터 경영관리 / 재무 / 회계 등 전 부서를 총괄하고, 석유화학 / 에너지 / 플랜트 산업 등 다양한 분야에서 기업의 미래 전략 구상 및 신규 사업 개발을 주도한 경험을 바탕으로 ㈜STX의 지속가능하며 안정적인 성장을 실현해 나간다는 방침이다.

오동환 전무는 서울대학교 화학공학과 출신으로, S-OIL, STX 그룹, 이수화학 등에서 사업기획 및 신규사업 발굴 업무를 주로 담당하면서 업계에서는 에너지, 화학, 육상/해양 플랜트 사업 분야의 전문가로 알려져 있다.

특히, 2005년부터 2014년까지 10년 간 STX그룹에서 회장 비서실장, 사업개발실장, 전략사업본부장 그리고 STX조선해양 플랜트사업기획실장, 경영기획본부장 등을 역임하며 STX그룹 전반의 성장 전략 마련, 신규 사업 개발 및 추진 업무를 담당했다.

㈜STX는 오동환 전무가 석유화학 / 에너지 / 조선 / 플랜트 등 다양한 분야에서 풍부한 경험을 보유, 신규 비즈니스 발굴 및 사업화에 정통한 베테랑이기 때문에 STX가 글로벌 환경 변화 속에서 기회를 포착하여 사업 포트폴리오를 다각화 하는데 큰 보탬이 될 것으로 기대하고 있다. 또한, 과거 STX그룹의 성장을 이끈 경험이 있는 바, 그 누구보다 STX의 비즈니스와 조직에 대한 이해도가 높기 때문에 사업총괄로서 적임자라는 판단이다.

학창 시절 리틀야구단부터 현재 사회인 야구단까지 평소 야구를 꾸준히 즐기고 업계에서 소문난 야구광으로 알려진 오 전무는 야구뿐만 아니라 STX 임직원들이 즐기는 취미 및 사내 동아리 활동들을 적극 지원하여, 조직 간의 협력, 임직원들 간 연대의식이 강화될 수 있도록 힘쓸 계획이다.

오동환 전무는 “글로벌 산업 패러다임이 급속히 변화하면서 기업의 미래를 책임질 수 있는 기술과 신규 아이템에 대한 전략적 투자는 숙명이 되었다”며 “회사가 지속적으로 성장 및 발전할 수 있는 사업 기회를 빠짐없이 캐치해내겠다”는 포부를 밝혔다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr