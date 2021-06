[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 한국중부발전은 지난 17일 군청을 방문해 직접 제작한 친환경 식품 꾸러미 200세트를 함안군에 기탁했다.

한국중부발전은 함안 사랑 상품권 1000만원으로 지역의 농산물을 구입해 식품 꾸러미를 직접 제작한 후 취약 계층 200가구에 비대면으로 전달했다.

한국중부발전의 이번 활동은 기업의 사회 공헌 활동을 활성화하고, 로컬푸드 이용을 통해 지역 농가 소비 촉진을 하는 1석 2조의 효과를 냈다.

한국중부발전 김현표 처장은 "코로나19로 어려움이 많지만, 함께 헤쳐나간다면 극복할 수 있을 것"이라며 "앞으로 취약계층뿐만 아니라, 다양한 사회적 약자들에게도 나눔을 실천하겠다"고 밝혔다.

한편 한국중부발전은 지난 5월 12일 군과 천연가스발전소 투자 협약을 체결한 바 있으며, 2025년 준공을 목표로 발전소 건설 사업을 추진하고 있다.

