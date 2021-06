제일기획, 삼성생명 공감 캠페인 ‘인기’…다양한 삶의 모습 담아

[아시아경제 임춘한 기자] 제일기획은 고객들의 다양한 삶의 모습을 진정성 있게 공감해 주는 삼성생명 광고가 큰 인기를 끌고 있다고 18일 밝혔다.

이번 삼성생명의 ‘인생맞춤, 인생보험’ 광고는 불확실성이 높은 시대를 살고 있는 고객들의 다양한 삶에 발맞춰 함께 나아가는 삼성생명을 따뜻한 시선으로 담은 점이 특징이다.

이 광고는 같은 시대를 살아가는 동년배들의 각기 다른 삶의 모습을 보여준다. 오후 5시에 퇴근을 하는 27세 직장인과 카페로 출근하는 27세 자영업자, 아이 돌 잔치 사진을 찍는 34세 여성과 랜선 콘서트를 보며 아이돌을 응원하는 34세 여성, 세 번째 직장을 다니는 58세 남성과 세 번째 직업을 택한 58세 남성의 모습을 위트 있게 담아냈다.

특히 이번 캠페인은 2분할 화면 구조 기법을 사용해 같은 나이지만 서로 다른 인생을 살아가는 사람들의 모습을 직관적으로 표현하고 출근·퇴근, 아이 돌·아이돌 등의 재치 있는 카피로 보는 재미와 생동감을 더했다. 또한 광고 모델인 배우 정경호가 밝게 웃으며 다양한 사람들과 발맞춰 걸어가는 모습을 통해 ‘다 다른 인생에 다 맞춘 보험’이라는 메시지를 진정성 있게 전달한다.

삼성생명은 이번 광고의 인기에 힘입어 더 많은 소비자들의 다양한 인생 스토리를 담은 디지털 캠페인도 선보일 예정이다. 삼성생명 관계자는 “삼성생명은 변화하는 시대상을 이해하고 소비자들의 마음과 인생에 공감해오며 보험에 대한 시선을 따뜻하게 바꿔왔다. 앞으로도 복잡하고 어려운 보험이 아닌 다양한 삶에 도움을 주는 든든한 존재인 삼성생명을 계속 그려 나가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr