이디야커피, ‘메이트’ 200명에 희망기금 1억원 전달

[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피가 17일 매장에서 근무하는 아르바이트생 ‘메이트’ 200명에게 2021 상반기 '이디야 메이트 희망기금'을 전달했다.

'이디야 메이트 희망기금'은 현장에서 근무하는 메이트들에게 감사의 인사를 전하고, 꿈과 희망을 응원하기 위해 마련된 제도로 선정 대상은 나이와 상관없이 전국 이디야커피 매장에서 근무하는 메이트다. 이번 전달식을 통해 1인당 50만원씩 총 200명에게 1억원을 전달했다.

2013년부터 매년 상·하반기 두 차례 시행해오고 있으며, 지난 9년간 총 3734명의 아르바이트생에게 누적 18억6000만원의 희망기금이 전달됐다.

이디야커피는 매장 아르바이트생의 아이디어 제안 평가와 근속 일수 등 공정한 심사기준에 따라 희망기금 수여 대상자를 선정하며 사회적 취약계층을 우선 선발한다. 또한 아이디어 우수자를 별도 선발해 포상하고 채택된 아이디어를 검토해 현장 매장 운영에 적극 반영하고 있다.

