"영국정부, 삼성·LG 등과 2차전지 생산 논의"

[아시아경제 정동훈 기자] 영국 정부가 2차전지 생산을 목표로 삼성·LG등 국내 기업들과 논의 중이라고 주요 외신들이 전했다.

16일 주요 외신에 따르면 영국 정부는 한국의 삼성과 LG를 포함해 미국 포드, 일본 닛산, 영국 스타트업 브리티시볼트와 이노뱃 오토 등과 함께 2차전지 생산 공장 설립을 논의 중인 것으로 알려졌다.

이들 6개사는 영국의 중앙 및 지방정부와 공장 부지와 재정 지원 방안 등을 놓고 논의하고 있는 것으로 알려졌다. 주요 외신은 영국 정부는 삼성·LG와 함께 투자를 위한 초기 단계의 협상 과정에 있다면서 두 회사는 주요 자동차 제조사와 거래가 있어야만 협상을 진전시킬 것으로 보인다고 덧붙였다.

영국 정부는 오는 2030년에는 휘발유·경유 기반 일반 내연기관 신차의 판매를 금지하고, 2035년에는 하이브리드 신차까지 금지할 계획이다.

