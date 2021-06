아몬드브리즈, 배우 안보현 광고 영상 공개

[아시아경제 문혜원 기자] 매일유업과 블루다이아몬드사가 합작해 선보인 아몬드브리즈가 공식 유튜브와 SNS를 통해 브랜드 모델 안보현과 함께한 2021년 디지털 광고 영상을 공개했다고 16일 밝혔다.

아몬드브리즈의 ‘비우고, 채우고, 아몬드브리즈’ 광고 영상에는 바쁜 현대인들의 일상이 아몬드브리즈를 통해 더욱 균형 잡힌 모습으로 변화될 수 있다는 메시지를 담았다.

배우 안보현이 출근길, 트래킹·캠핑, 실내운동, 홈댄스챌린지 등 일상에서 맛있는 아몬드브리즈를 즐기는 모습을 담은 총 7편의 영상으로 구성됐다.

특히 아몬드브리즈 뉴트리플러스 식이섬유, 언스위트를 마시며 몸을 가볍게 비우고, 아몬드브리즈 뉴트리플러스 프로틴을 마시며 일상의 활력을 채우는 안보현의 균형 잡힌 라이프스타일이 돋보인다. 특유의 긍정적이고 에너지 넘치는 모습이 영상에 잘 어우러져 건강한 라이프스타일을 추구하는 현대인들에게 공감대를 얻을 것으로 예상된다.

한편 아몬드브리즈는 세계 최대의 아몬드 전문 기업 블루다이아몬드가 선보인 100% 캘리포니아산 프리미엄 아몬드로 만들어진 밀크 타입의 식물성 음료다. 국내에는 ▲오리지널(45kcal) ▲언스위트(35kcal) ▲바나나(80kcal) ▲초콜릿(100kcal) ▲뉴트리플러스 프로틴(65kcal) ▲뉴트리플러스 식이섬유(60kcal) 총 6종으로 선보이고 있다.

