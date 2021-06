공장·창고 '깜깜이 매매' 그만…실거래가 데이터 공개된다

4차위, 15일 데이터 특위 개최

부동산 미개방 핵심 데이터 제공방안 논의

문화재 디지털 대전환 계획도 논의

[아시아경제 차민영 기자] 일반 주택처럼 앞으로는 공장·창고 등 건축물에 대한 실거래가 데이터가 공개된다. 객관화된 거래 데이터가 쌓이면서 이를 활용한 프롭테크 시장도 커질 것으로 관측된다. 정보 비대칭성으로 인한 '깜깜이 거래'도 줄어들 것으로 기대된다. 중개인 소재지 정보가 공개되면서 일명 '떴다방'이라 불리는 무허가 중개업사무소 단속 효과도 있을 것으로 관측된다.

대통령 직속 4차산업혁명위원회는 15일 서울중앙우체국에서 제4차 데이터 특별위원회를 열고 부동산 분야 미개방 핵심 데이터 4종의 제공방안 과제를 논의했다고 밝혔다.

4차위는 거래 당사자 간 직거래 여부와 중개인 소재지 정보, 공장·창고 등 건축물에 대한 실거래가 데이터, 등록 임대주택 정보 데이터, 건축물 평면도 데이터 등 국토교통부가 관리하는 부동산 데이터 4종 추가 개방 계획을 논의했다.

4차위는 그간 부동산 데이터 개방을 바탕으로 관련 민간서비스가 성장한 점 등을 고려해 국토부와 함께 민간에서 필요로 하는 데이터 개방방안을 검토했다.

이번에 부동산 데이터가 개방되면 부동산 데이터를 활용하는 프롭테크 기업 등 민간 서비스가 발전할 것으로 예상된다. 프롭테크는 부동산(Property)과 기술(Technology)의 합성어다. 모바일 채널과 빅데이터 분석, VR(가상현실) 등 기술이 융합된 부동산 서비스다.

한편, 이날 4차위 데이터특위에서는 문화재 디지털 대전환 계획도 논의했다. 문화재청은 문화재에 관한 모든 데이터를 수집·축적·통합·관리하는 빅데이터 플랫폼을 구축하고 이렇게 모은 데이터를 웹툰이나 게임 등 문화산업 원천자료에 활용할 수 있도록 개방할 계획이다.

어린이, 청소년, 이주 외국인 등 다양한 방문자의 눈높이에 맞춤형으로 문화재를 설명하는 문화재 안내 인공지능(AI) '닥터 헤리'(가칭)도 개발할 예정이다.

공공에서 민간데이터를 구매하거나 활용할 때 겪는 불편함을 해소하기 위해 데이터 기반 행정 활성화를 지원하는 '공공분야 민간데이터 구매 촉진 대책'도 논의됐다.

이 과제는 부처 및 민간 전문가들의 의견 수렴을 거쳐 4차위 전체 회의에 상정된다.

윤성로 4차위원장은 "데이터특위 출범 이후 데이터 산업 발전에 실질적으로 도움이 되는 과제들이 발굴되고 있다"며 "데이터가 시장에는 혁신적 비즈니스를, 국민에게는 맞춤형 서비스를 제공하는 기반이 되도록 할 것"이라고 말했다

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr