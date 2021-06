쌍용차, 첫 전기차 '코란도 이모션' 올해 10월 유럽 출시

'기업회생 자구안' 후속조치

내년에는 새 중형 SUV J100 출시 예정

[아시아경제 이기민 기자] 기업 회생절차를 위한 자구안을 낸 쌍용자동차가 15일 후속조치로 전기차와 새 스포츠유틸리티차량(SUV) 생산·판매 계획을 내놨다. 쌍용차는 이를 통해 미래먹거리를 마련하고 성공적인 인수합병(M&A) 환경을 조성하겠다는 방침이다.

우선 프로젝트명 'E100'으로 개발해 온 쌍용차 첫 전기차 신차명을 '코란도 이모션(e-Motion)'으로 확정하고 양산에 돌입했다. 코란도 이모션은 코란도 브랜드 가치를 계승하고 전기차와 역동성을 조합해 고객의 감성에 충실하자는 의미를 가지고 있다고 쌍용차는 설명했다.

코란도 이모션은 국내 첫 준중형 SUV 전기차로 전체적인 디자인은 공기저항을 최소화한 유선형 라인을 가미했다. 쌍용차는 반도체 수급 문제 및 협력업체 부품공급 상황 등 제한된 생산량으로 인해 오는 10월 유럽 시장 출시를 위해 8월에 선적할 예정이다.

쌍용차는 또한 내년 새로운 중형 SUV 라인업 모델인 'J100(프로젝트명)' 출시를 목표로 개발에 박차를 가할 방침이다. 쌍용차는 강인하고 안전한 SUV라는 본질을 토대로, 이에 걸맞는 디자인과 성능을 갖춘 J100을 생산한다는 계획이다.

쌍용차는 이를 통해 소형 SUV 티볼리 브랜드, 준중형 SUV 코란도, 중형 SUV J100, 대형 SUV 렉스턴 브랜드까지 SUV 풀라인업을 구축하고, 코란도 이모션을 필두로 미래를 책임질 중형 SUV 전기차, 전기차 픽업 모델 등 친환경차 라인업도 다양화할 계획이라고 설명했다.

정용원 쌍용차 관리인은 "성공적인 M&A 추진으로 기업 회생의 발판을 마련하고 급변하고 있는 업계 트렌드 대응을 위한 신차 출시 일정을 앞당길 수 있도록 개발에 박차를 가할 것"이라며 "더불어 친환경차 라인업 확대는 물론 새로운 비즈니스 모델 등 신 성장동력을 발굴하여 미래 경쟁력을 갖출 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.

