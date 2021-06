위니아딤채, 비비드 오렌지 컬러의 '위니아 컬러팝 전자레인지' 출시

[아시아경제 정현진 기자] 위니아딤채가 MZ세대의 라이프스타일과 취향을 분석해 만든 '위니아컬러팝 전자레인지'를 15일 출시한다고 밝혔다. 비비드톤의 오렌지 컬러의 디자인에 손쉽게 조리할 수 있는 편리 기능을 탑재한 것이 특징이다.

이 제품은 많이 사용하는 메뉴를 원터치 키로 구성하고 1인 용량의 즉석밥 또는 국을 빠르게 조리해주는 '혼밥의 달인', 냉동밥, 냉동만두 등 냉동 메뉴를 빠르게 해동시켜주는 '해동의 달인', 스팀청소와 탈취를 손쉽게 해주는 '생활의 달인', 소비전력을 조절 할 수 있는 '조리의 달인' 기능 등을 갖췄다.

위니아 컬러팝 전자레인지는 음식을 골고루 빠르게 가열할 수 있는 오목거울의 원리(RRS)를 이용했다. 고주파를 요리에 집중시키는 방식으로 조리실 후면에 설치된 2개의 거울이 고주파를 고르게 분산시켜 음식물을 균일하고 빠르게 가열해 주도록 하는 방식이다.

또 '스마트제로' 기능을 탑재해 대기 상태에서 2분 이상 제품이 작동하지 않으면 자동으로 전원이 꺼지도록 해 플러그를 제거하지 않아도 대기 전력을 차단한다. 이 외에도 청소가 쉬운 고밀도 코팅이 적용된 클린업 조리실을 적용하고 스팀청소, 탈취, 스팀타월의 생활 편의 기능도 함께 탑재했다.

위니아 컬러팝 전자레인지는 20L의 용량으로 10만원대이며 백화점, 할인점, 온라인 채널, 위니아 e샵에서 구매가 가능하다. 추후 양판점에서도 판매될 예정이다.

위니아딤채 관계자는 "이번 위니아 컬러팝 전자레인지는 컬러 가전 트렌드에 맞춰 감각적인 디자인과 다양한 기능으로 편리함을 더했다"면서 "개성과 디자인을 중시하는 MZ세대에게 위니아 컬러팝 전자레인지는 차별화된 디자인과 특화된 기능으로 큰 인기를 끌 것으로 기대한다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr