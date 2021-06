창원시, '국립현대미술관 창원관 유치 서명' 10만명 돌파

오는 30일까지 서명 인원 25만명 목표로 홍보 박차

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 국립현대미술관 창원관 유치를 위한 서명 운동 참가자가 두 달 만에 10만명을 넘어섰다고 14일 밝혔다.

시는 국립현대미술관 창원관 유치 관련 시민 공감대 형성을 위해 지난 4월 14일부터 범시민 서명운동을 추진하고 있다.

창원 시민 25만명의 서명을 받는 것이 목표다.

시는 서명 마감일인 오는 30일까지 관내 주요 관광지, 행사장, 창원NC파크 등 유동 인구가 많은 장소에서 서명 홍보 활동을 이어간다.

또 추진 상황을 보면서 서명 기한 연장도 검토할 계획이다.

서명은 온라인과 오프라인으로 할 수 있다.

온라인 서명에 참여하는 방법은 '국립현대미술관 창원관 유치' 홈페이지에서 서명하면 된다.

오프라인 서명은 시청과 구청 민원실, 읍·면·동 행정복지센터 민원실 등에서 할 수 있다.

서명 운동 결과는 중앙부처에 정책 결정 촉구 및 건의 시 활용될 예정이다.

허성무 시장은 "더는 서울에 가지 않아도 양질의 문화 예술 콘텐츠를 가까이서 누릴 수 있도록 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr