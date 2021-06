[포토]성북구청소년지원센터 꿈드림,청소년 육성 및 보호 유공 여성가족부장관 표창 수상

성북구 꿈드림, 학교밖청소년 인권개선 및 올바른 청소년 성장 위해 노력· 학업지원 등 청소년 개개인 수요에 맞는 다양한 프로그램 제공

[아시아경제 박종일 기자] 성북구청소년지원센터 꿈드림이 10일 학교 밖 청소년을 위한 적극적인 지원 펼치고 모범적으로 운영해온 공로를 인정받아 ‘2021년 청소년 육성 및 보호 유공’ 여성가족부장관 표창을 수상했다.

‘청소년 육성 및 보호 유공 포상’은 청소년의 건강한 성장과 청소년에게 친화적인 사회 환경을 조성하는 데에 기여한 개인 또는 단체 등에 주어지는 상으로, 청소년 육성 및 보호에 대한 국민적 관심을 제고하기 위해 수여되는 포상이다.

성북구청소년지원센터 꿈드림은 학교 밖 청소년의 인권 개선을 위해 노력하고 있으며, 어려운 여건에 놓여있는 청소년이 바르게 성장할 수 있도록 개인의 수요에 맞는 다양한 프로그램을 제공하고 있다.

이런 노력으로 인해 꿈드림 이용 청소년들이 2020년 ‘청소년 육성 및 보호 유공’ 청소년 부문 여성가족부 장관 표창을 수상한 바 있으며, 올해도 ‘서울시 시민상’ 창의과학예술(소년상) 부문 수상의 영예를 안았다.

이승로 구청장은 “학교 밖 청소년의 건강한 성장과 바른 배움터 제공을 위해 끊임없이 노력하는 성북구청소년지원센터 꿈드림(센터장, 이은선)에 축하의 말을 전하며, 청소년이 행복한 성북구가 될 수 있도록 힘써주길 바란다”고 말했다.

성북구 꿈드림은 학교 밖 청소년이 마음껏 활동할 수 있는 공간에서 다양한 경험과 배움의 기회를 접하도록 하기 위해 지난 1월 전용공간을 조성, 지하철 4호선 성신여대입구역 인근으로 이전 개소했다.

서울시 성북구 동선동에 소재한 성북구청소년지원센터 꿈드림은 언제나 학교 밖 청소년을 위해 문이 열려 있으며, 학업지원, 취업지원, 자립지원, 건강지원사업 등 다양한 프로그램들을 펼치고 있다.

