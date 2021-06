▶박윤창씨 별세, 박주경(KBS 뉴스광장 앵커)·박주택(한국기후변화연구원 사무처장)씨 부친상, 우수경(KBS 중동지국장)씨 시부상, 김수웅(대림산업 부장)씨 장인상 = 10일, 경기 고양시 일산장례식장, 발인 12일, 031-923-7000

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr