경남도의회 농해양수산위원회 현지의정 활동 나서

약용자원연구소, 함양군 체류형 농업창업지원센터 등 현지확인

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도의회 농해양수산위원회는 9일부터 10일까지 함양군에 있는 '약용자원 연구소', '함양 산삼 항노화 엑스포 조직위원회' 등을 방문하는 현지 의정 활동을 했다.

9일에는 농림축산식품부 공모 사업인 '2021 찾아가는 양조장 사업'에 최종 선정된 함양 '하미앙' 포도주 밸리를 방문했다.

'하미앙'은 군에서 자생하는 토종 산머루를 활용한 포도주 체험 관광 양조장이다.

50 농가와의 계약 재배를 통해 생산물 전량을 수매 하므로 농가 소득에도 크게 이바지하고 있다.

이어 '약용자원연구소'와 '함양 산삼 항노화 엑스포 조직위원회'를 방문해 9월 10일부터 10월 10일까지 개최되는 엑스포 준비 상황을 확인했다.

특히 엑스포 개최가 90일 앞으로 다가온 만큼 성공적인 개최를 위해 사전 준비에 최선을 다해 달라고 당부했다.

10일에 '함양군 체류형 농업 창원지원센터'를 방문해 "체계적인 이론과 실습 교육은 물론 귀농·귀촌을 위한 적극적인 지원을 통해 함양군이 귀농·귀촌 1번지로 거듭나기를 바란다"고 당부했다.

옥은숙 위원장은 "앞으로도 도민 생활과 연관된 현장을 직접 찾아서 추진 상황을 점검하고 현장 중심의 의정 활동을 펼치겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr