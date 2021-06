윤이나 ‘KLPGA 사상 첫 이글 3개 진기록~’

[아시아경제 노우래 기자] "한 라운드에서 이글 3개."

윤이나(18·하이트진로·사진)가 진기록의 주인공이다. 8일 충북 청주 그랜드골프장(파72·6162야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 그랜드-삼대인 점프(3부)투어 6차전 1라운드에서다. 윤이나는 10번홀에서 출발해 12번홀(513야드)에서 첫 이글을 잡아낸 뒤 1번홀(542야드)과 7번홀(488야드·이상 파5)에서 이글을 추가하는 기염을 토했다. KLPGA투어에서 한 라운드 3차례 이글은 이번이 처음이다.

9일 끝난 최종 2라운드 12번홀에서도 이글을 낚아 총 4개의 이글을 작성했다. 그러나 마지막 18번홀(파4)에서 통한의 보기를 범해 전현주B(18)에 1타 뒤진 2위(10언더파 134타)에 만족했다. 윤이나는 국가대표 출신으로 올해 프로로 전향해 준회원으로 뛰고 있다. 2017년 일송배 한국주니어선수권과 2019년 한국여자아마추어선수권에서 우승했다. 올해 드림투어를 거쳐 내년 정규투어 입성을 노리고 있다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr