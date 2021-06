[아시아경제 이창환 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 89,400 전일대비 900 등락률 -1.00% 거래량 1,414,260 전일가 90,300 2021.06.10 13:27 장중(20분지연) 관련기사 기아 EV6, 미국 온라인 사전예약 하루만에 '완판'기아, '예술계 대학생 서포터즈' 모집'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세 close 의 첫 전용전기차인 'EV6'가 1회 충전 주행거리를 475㎞로 인증받았다.

기아는 이날 77.4kWh 배터리를 장착한 EV6 롱레인지 후륜구동 모델의 산업부 인증 주행거리가 최대 475㎞라고 밝혔다. 19인치 타이어를 선택했을 때의 기준이다.

또 19인치 타이어일때 롱레인지 사륜구동 모델의 인증치는 최대 441㎞, 스탠다드 후륜구동 모델은 최대 370㎞다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr