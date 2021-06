[아시아경제 이선애 기자] 차바이오텍은 신경 전구 세포의 증식 방법 및 증식된 신경 전구 세포를 포함하는 신경 질환 치료용 조성물에 관한 유럽 특허권을 취득했다고 10일 공시했다.

회사측은 “본 발명에 따른 줄기세포의 증식 방법은 줄기세포의 대량 생산에 기여할 수 있고, 증식된 줄기세포는 다양한 질환의 치료에 유용하게 활용될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

